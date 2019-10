بعبارات حزينة.. غدير السبتي تكشف تفاصيل طلاقها المفاجئ

View this post on Instagram

القرار الي أخذته ما كان سهل لو شنو ما كانت أسبابه لكن بعض المرات حتى لو كان القرار صعب لازم تكون عندنا خطوة جريئة لأتخاذه علشان نرتاح بحياتنا لأن بنعيشها مرة وحده …. أنا و أحمد أنفصلنا عن الحياة الزوجية لكن مرتبطين كأصدقاء بينه معزه و احترام الله يوفقنا بحياتنا و الأختلاف لا يصنع العداوة لأن أحنا ناس مثقفه و واعيه للحياة 💜 #غدير_السبتي