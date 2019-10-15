بعبارات حزينة.. غدير السبتي تكشف تفاصيل طلاقها المفاجئ

انتشر خبر طلاق غدير السبتي بسرعة كبيرة، حيث أكدت النجمة الكويتية صحة الأمر من خلال منشور لها عبر انستقرام شرحت من خلاله التفاصيل بعبارات حزينة.

ونشرت غدير السبتي صورة تجمعها بزوجها السابق المخرج أحمد الفردان، حيث أرفقتها بتعليق أكدت فيه خبر الطلاق، وقالت: “القرار الي أخذته ما كان سهل لو شنو ما كانت أسبابه لكن بعض المرات حتى لو كان القرار صعب لازم تكون عندنا خطوة جريئة لأتخاذه علشان نرتاح بحياتنا لأن بنعيشها مرة وحده …. أنا و أحمد أنفصلنا عن الحياة الزوجية لكن مرتبطين كأصدقاء بينه معزه و احترام الله يوفقنا بحياتنا و الأختلاف لا يصنع العداوة لأن أحنا ناس مثقفه و واعيه للحياة”.



منشور النجمة الكويتية قد أشعل التساؤلات بين الجمهور حول سبب الانفصال بين الثنائي الذي كانت تفاصيل قصة زواجهما مثيرة للإعجاب خاصة أن المخرج البحريني قد اعترف مراراً أنه ظل يحب صديقته لسنوات إلى أن تشجع وطلب الزواج منها.

وكانت شائعات قوية قد انتشرت منذ بداية العام الحالي حول انفصال الثنائي خاصة بعد عدم ظهورهما معاً في المناسبات العامة، لكن النجمة الكويتية نفت صحة تلك التقارير وقتها.

وكان آخر عمل فني لغدير السبتي هو مسلسل “الديرفة” الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.