بعدما أبعدها الشلل عن الرقص.. لوسي تدافع عن ابنها وهو يشجعها :...

بعدما أبعدها الشلل عن الرقص.. لوسي تدافع عن ابنها وهو يشجعها : «هزي كويس» فن

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أكدت الفنانة المصرية لوسي إنها تحمست للقيام بمسلسل «البيت الكبير» بسبب المخرج محمد النقلي الذي له فضل كبير عليها، وتعتبره من أهم مخرجين الدراما.

لوسي قالت إنها وافقت على المسلسل لأنه يعتمد على البطولة الجماعية ويقدمها بشكل جديد، حيث تقدم اللهجة الصعيدية لأول مرة، والتي استعان المؤلف بخبير للتواجد معهم أثناء التصوير، وبالفعل أجادت اللهجة.

الفنانة المصرية قالت إنها اضطرت في الماضي للابتعاد عن الرقص وذلك بعد أن أصيبت بالشلل لمدة عام ولم تتمكن من الحركة بسبب قدمها، وزاد وزنها، وبعد شفائها وخضوعها لحمية وجدت أن أدائها قد تأثر.

لوسي ردت على الانتقادات التي وجهت لها بسبب ما قالته عن ابنها وتشجيعه لها بقوله «هزي كويس» بقولها إن الغرب يقدرون الرقص الشرقي أكثر من العرب، وأنها كرمت من كل دول العالم، وأن من ينتقدها هو من يطلب صورة معها.