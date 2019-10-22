بعد أزمة حمو بيكا .. ياسمين الخطيب تهاجم محمد رمضان

بعد إصدر نقابة الموسيقيين في مصر لقرارا بعدم منح ” حمو بيكا ” تصريحا بالغناء .. خرجت الإعلامية المصرية ” ياسمين الخطيب ” لتشن هجوما على نقابة الموسيقيين والتي يرأسها الفنان ” هاني شاكر ” .

ودافعت ياسمين الخطيب عبر تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع ” تويتر ” عن حفلات المهرجانات الشعبية .

فكتبت قائلة : ” أغاني المهرجانات فن شعبي يعبر عن هموم وأحلام طبقة قوامها السواد الأعظم من الشعب المصري ” .

وأضافت : ” المهرجانات فن الغلابة وليس من حق أحد أن يفرض عليهم ما يسمعوه ويحرمهم مما اختاروه بحجة إفساد الذوق العام ” .

أغاني المهرجانات فن شعبي يُعبر عن هموم وأحلام طبقة قوامها السواد الأعظم من الشعب المصري. المهرجانات فن الغلابة، وليس من حق أحد أن يفرض عليهم ما يسمعوه ويحرمهم مما اختاروه، بحجة إفساد الذوق العام! — Yasmine El-Khateib (@Yasmine_Khateib) October 21, 2019

وتابعت حديثها مشيرة إلى الفنان محمد رمضان قائلة : ” قرار منع الحفلات إذا كانت أسبابه أمنية فعلى المسؤولين أن يمنعوا حفلات محمد رمضان أيضا لأنها تجتذب نفس الجمهور ” .

أما عن قرار منع الحفلات، فإذا كانت أسبابه أمنية، على المسؤولين أن يمنعوا حفلات محمد رمضان أيضاً، لأنها تجتذب نفس الجمهور. — Yasmine El-Khateib (@Yasmine_Khateib) October 21, 2019

واختتمت ياسمين الخطيب تغريدتها فكتبت : ” ‏وبعدين تعالى هنا مين فينا مابيسمعش ” مافيش صاحب يتصاحب ” ولا ” تبقى معدية ” ولا ولا .. ده عبد العزيز محمود اللي غنى من ألحان السنباطي له أغنية اسمها ” يا شبشب الهنا يا ريتني كنت أنا ” قال ذوق عام قال .. ده انتو فيكو العبر ” .