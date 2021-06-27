رد الفنان والإعلامي الكويتي عبدالله الطليحي على الجدل الكبير الذي اثاره مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتىماعي وظهر فيه وهو يقبل ابنه على فمه وهو ما اعتبره كثيرون سلوكًا غير محبذٍ.

وقال الطليحي، في تصريحات لبرنامج “ET بالعربي”، مستغربا: “شنو السالفة؟ ابيك تقولي شنو السالفة” ثم تابع “أنا أب باس ابنه عادي في البيت انتوا ما حد يبوس ابنه”.

واضاف “الرسول صلى الله عليه وسلم كان يداعب ابناءه كان يقبلهم كان يحضنهم واحنا مسلمين في النهاية هذا امر طبيعي”.

غير ان كلام عبدالله الطليحي لم يهدأ من عاصفة النقد حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “والله نبوسهم ونحضنهم ونلعب وياهم بس بعييييد عن التصوير والشووو” و “اوكي لاعبهم بوسهم حبهم بس مو من الفم تنقل له جراثيم حتى الدكاتره يحذرون من ذالشي”.

وكان الطليحي قد أثار ضجة كبيرة في اليومين الماضيين بعد نشره مقطع فيديو عبر ”سناب شات“ وثق فيه مروره على حضانة طفليه شاهين، وإلهام، لإعادتهما إلى المنزل، مؤكدًا أن الحضانة لها دور كبير في تغيير سلوك الطفل، وتطوير قدراته، مشيدًا بمديرة الحضانة.

ولكن ما أثار الجدل، هو ظهور عبدالله الطليحي، في السيارة برفقة ابنه وهو يقوم بتقبيله على ”فمه“، وعلّق بقوله:“شنو هالنطاعة.. ما شاء الله“.

وعبدالله الطليحي متزوج من كريمة السيد محمد الباطني، وهي إبنة أخ مدربه في رياضة الملاكمة، الكابتن صلاح الباطني، ورزق بإبنته الأولى “إلهام” في تشرين الأول/أكتوبر عام 2016، وفي آب/أغسطس عام 2019 رُزق بإبنه “شاهين”.