استغل المخرج اللبناني شربل خليل، المغروف بمواقفه المثيرة للجدل، كتابة مواطنته الفنانة اليسا تغريدة عن الامومة ليهاجمها بأسلوب مستفز.
فبعد ان تحدثت إليسا عن الأمومة، من خلال تغريدة كتبتها عبر حسابها على تويتر قالت فيه: “أنا كان عندي هاجس إنو كون إم، بس مع مرور الوقت، بطّل عندي هالهاجس، لأنو لقيت إنو دوري كامرأة وكمؤثرة أهم بكتير من إنو كون إم بس، واكتشفت إنو تأثيري طال آلاف الأشخاص”.
وعلّق المخرج شربل خليل على منشورها بالقول: “سامعة بإم 44؟”لترد عليه إليسا عليه قائلة: “ما فيي قول غير انك عوني” في إشارة الى انتمائه الى تيار الرئيس اللبناني ميشال عون ما شكّل جدلا كبيرا بين الجمهور على موقع التواصل الاجتماعي.
وقد كتب البعض متضامنا مع اليسا معتبرا ان ما كتبه شربل خليل تنمر وبعيد كل البعد عن الاخلاق حيث كتب االاعلامي سلمان عنداري: “بلا اخلاق وبلا ادب وما عندن منطق. دايما تخوين وتنمر وكلام فاشي متلن. البلوك احلى كبسة بالعالم. وتجاهلهم هو الافضل. خليهم عايشين باوهامهم.”
فيما اعتبرت ملكة جمال لبنان السابقة نادين ويلسون نجيم ان كلام شربل خليل يمثله ولا يمثل التيار الوطني الحر.
فيما عاد شربل خليل ورد على كلام اليسا قائلا “العونية نهج بيشرّف راسك يا زهرة الخليج.”.