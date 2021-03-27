استغل المخرج اللبناني شربل خليل، المغروف بمواقفه المثيرة للجدل، كتابة مواطنته الفنانة اليسا تغريدة عن الامومة ليهاجمها بأسلوب مستفز.

فبعد ان تحدثت ​إليسا​ عن الأمومة، من خلال تغريدة كتبتها عبر حسابها على تويتر قالت فيه: “أنا كان عندي هاجس إنو كون إم، بس مع مرور الوقت، بطّل عندي هالهاجس، لأنو لقيت إنو دوري كامرأة وكمؤثرة أهم بكتير من إنو كون إم بس، واكتشفت إنو تأثيري طال آلاف الأشخاص”.

ما فيي قول غير انك عوني pic.twitter.com/ZvFReYUIeT — Elissa (@elissakh) March 26, 2021

وعلّق المخرج ​شربل خليل​ على منشورها بالقول: “سامعة بإم 44؟”لترد عليه إليسا عليه قائلة: “ما فيي قول غير انك عوني” في إشارة الى انتمائه الى تيار الرئيس اللبناني ميشال عون ما شكّل جدلا كبيرا بين الجمهور على موقع التواصل الاجتماعي.

وقد كتب البعض متضامنا مع اليسا معتبرا ان ما كتبه شربل خليل تنمر وبعيد كل البعد عن الاخلاق حيث كتب االاعلامي سلمان عنداري: “بلا اخلاق وبلا ادب وما عندن منطق. دايما تخوين وتنمر وكلام فاشي متلن. البلوك احلى كبسة بالعالم. وتجاهلهم هو الافضل. خليهم عايشين باوهامهم.”

بلا اخلاق وبلا ادب وما عندن منطق. دايما تخوين وتنمر وكلام فاشي متلن. البلوك احلى كبسة بالعالم. وتجاهلهم هو الافضل. خليهم عايشين باوهامهم. — Salman Andary (@salmanonline) March 26, 2021

فيما اعتبرت ملكة جمال لبنان السابقة نادين ويلسون نجيم ان كلام شربل خليل يمثله ولا يمثل التيار الوطني الحر.

بالتيار الوطني الحر ما حدن بسكت حدن، و شربل خليل ليس لديه بطاقة إنتساب يعني ما حدن إلو معو..

بس ما بعرف شو خص رد إليسا على ما كتبه شربل خليل، العونية ليست إهانة

لكن طريقتها هي إهانة لشريحة كبيرة من لبنانيين — Elie Elias (@ElieEli13640476) March 26, 2021

فيما عاد شربل خليل ورد على كلام اليسا قائلا “العونية نهج بيشرّف راسك يا زهرة الخليج.”.

العونية نهج بيشرّف راسك يا زهرة الخليج. — Charbel Khalil (@khalil_charbel) March 26, 2021