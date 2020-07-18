نشرت الفنانة الأردنية ” زين كرزون ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري كشفت من خلاله عن تعرضها لوعكة صحية خطيرة في منطقة الظهر .

والتي ستلزمها البقاء في الفراش لمدة إسبوع كامل دون الحركة أو الجلوس .

فقالت زين كرزون : ” أنا كتير تعبانة صار عندي شد عضلي وراح أقعد إسبوع على هاي النومة ممنوع اتحرك أو أسوق سيارة ” .

وتابعت : ” القصة إنه أنا اليوم ونحنا بالمزرعة بس كان بدي أظبط الشرشف راح ضرب ومسك في ظهري .. حسيت إن ظهري زاح كله على اليمين اللي يشوفه راح يقول هاد ظهرها انكسر .. قعدت أصرخ كثير من الألم ” .

وأضافت : ” ممنوع إني أطلع ممنوع إني أسوق ممنوع إني أشتغل فعليا أنا منهارة .. والدكتور لما شاف الوجع قالي هيقعد معاكي من 3 ل 4 أيام وممكن يوصل لإسبوع وعطاني إبر ومسكنات لكن والله بحس بألم الله ما يكتبه على أحد ولازم أنام على جنبي اليمين أو ظهري لمدة إسبوع ما أتحرك ” .

واستكملت زين : ” الحمد لله يارب اجت على قد هيك .. أنا حبيت أطمنكم وأقولكم عن سبب غيابي على السوشال ميديا .. إنتوا أهلي وبشكركم وما بغيب عنكم إلا لو كان فيه شئ طارئ ” .

يذكر أن زين كرزون كانت قد احتفلت في ال 24 من شهر يونيو الماضي بعقد قرآنها على الشاب عبدالله كنعان بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء .