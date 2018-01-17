بعد إثارتها للجدل حول حقيقة ترشحها للرئاسة.. سما المصري توضح

بعد إثارتها للجدل حول حقيقة ترشحها للرئاسة.. سما المصري توضح فن

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أثارت الفنانة الاستعراضية سما المصري حالة جدل واسعة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذك بعد انتشار أخبار حول ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة.

سما المصري تعرضت لحالة انتقادات وسخرية كبيرة في الإعلام وعبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي دفعتها للخروج للرد على هذه الأخبار مؤكدة عدم صحتها وأنها لا تملك أي حساب عبر موقع «تويتر»، والذي قام بنشر الخبر.

سما المصري قالت عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»: «لا يوجد لسما المصري حساب على تويتر والترشح لرئاسة الجمهورية مجرد اشاعة وتويتة سخيفة من الاكونت دا.. سما المصرى ستظل بين صفوف الجماهير».

وجاء في التغريدة المزيفة: «شعب مصر العظيم.. أعلن أنا الفنانة سما المصري الترشح لانتخابات الرئاسة 2018 وسوف أعلن عن برنامجي الانتخابي قريبا».

وأضافت: «أوجه الشكر لكل شخص يؤيدني ويقف خلفي بالانتخابات.. بيكم سنواجه المستحيل». وأطلقت هاشتاج «سما المصري رئيستي».