عبّرت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن فرحها بخروج شقيقتها ابتسام من السجن بعد اتهامها بالضلوع في قضية حساب فضائح المشاهير “حمزة مون بيبي”، وذلك من خلال مقطع مصوّر تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، وظهرت فيه وهي تؤكد شعورها بالفرح لخروج أختها من السجن. كما توجّهت بالشكر إلى كل من قدّم لهما الدعم والمساعدة من صحافيين وناشطين عبر “يوتيوب”.

كذلك لم تتردّد دنيا في الرقص. وفيما تعاطف معها بعض المتابعين، انتقدها آخرون مذكّرين إياها بأن شقيقتها خرجت من السجن ولم تتخرّج في الجامعة.

ويُشار إلى أن فيديو نُشر من قبل وظهرت فيه ابتسام للمرة الأولى منذ إطلاق سراحها وهي تضع أغراضها في سيارة وتخفي وجهها بقبّعة وقناع قبل أن تُسرع في الدخول إليها هرباً من كاميرات المصوّرين.

وكانت دنيا بطمة قد أعلنت براءتها هي وشقيقتها ابتسام من تهمتَي النصب والتشهير اللتين وُجّهتا إليهما في إطار هذه القضية، وذلك في مؤتمر صحافي عقدته في أحد فنادق الدار البيضاء مع محاميها عبد اللطيف بوعشرين.