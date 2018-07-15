بعد إعلان انفصاله عن مى سليم.. وليد فواز: لا يوجد طلاق رسمى حتى الآن

قال الفنان وليد فواز، فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع” تعليقا على البوست الذى نشره منذ قليل بانفصاله عن الفنانة مى سليم، بعد زواجهما الذى لم يستمر لأكثر من شهر، إن الانفصال حتى الآن لم يتم بشكل رسمى ولم يحدث طلاق، وفى حال أن تم الانفصال رسمياً سيخرج بياناً للجمهور

وكان فواز قد نشر صورة منذ قليل عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، معلقا: “الحمد لله على كل شىء، فى الوقت اللى الناس بتهنينى فيه بجوازى، للأسف بيتكتب النهاية لحياة زوجية لم تكد تبدأ بعد، دعواتكم”

المصدر: youm7.com

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