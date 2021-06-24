حرصت الفنانة ريهام حجاج وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، على حضور حفل إحدى المجلات المهتمة بالفن والموضة.

وانتشرت لريهام حجاج بصحبة زوجها محمد حلاوة صور لهما مع الكثير من أصدقائهما في الوسط الفني، من بينهم الإعلامية بوسي شلبي، ويُعدّ هذا الظهور هو الأول لريهام وحلاوة بعد إعلان حملها في برنامج “سهرة خاصة”.

يُشار إلى أن الإعلامية بوسي شلبي استضافت الفنانة ريهام حجاج فتحدثت عن تفاصيل زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة، والذي أثار جدلاً كبيراً دفع الفنانة ياسمين عبد العزيز للتعليق على التصريحات بصورة مع زوجها أحمد العوضي ومرفقة بالقول: “على الله حكايتكم يا جوز حرابيق”.





وأثار تعليق ياسمين عبد العزيز جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وصوّرت شقيقة رجل الأعمال محمد حلاوة فيديو وجّهت من خلاله رسالة الى ياسمين عبد العزيز تطلب منها التركيز في حياتها الشخصية.

كذلك أثارت تصريحات الإعلامية بوسي شلبي جدلاً واسعاً بعدما قالت إن الطرف الثاني ما زال يحب الطرف الأول.

الجدير ذكره أن ياسمين عبد العزيز شاركت في الموسم الرمضاني الماضي 2021، بمسلسل “اللي ملوش كبير” مع أحمد العوضي.