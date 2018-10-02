بعد اتهامها بسرقة “بدنا نولع الجو”… شاهدوا نانسي عجرم تخرج عن صمتها وهذا ما كشفته

بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت حول أغنيتها الأخيرة “بدنا نولع الجو”، خرجت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن صمتها وأوضحت ما حدث.

ورداً على سؤال طرح عليها ضمن تقرير لبرنامج “ذا إنسايدر” الذي يعرض على شاشة تلفزيون “دبي”، قالت إن المسؤولية تقع على عاتق الملحن جوزيف جحا الذي باع الأغنية لها ولفنانة أخرى.

وتحدثت عن نظرتها إلى الجمال على هامش مشاركتها كعضو في لجنة تحكيم حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2018.



يشار إلى أن جدلاً كبيراً أثير مؤخراً حول الأغنية. وقد نشرت قناة ONE عبر حسابها على “إنستغرام” مستندات تشير إلى أن الملحن جحا باع لحن الأغنية لمدير أعمال فنانة صاعدة تُدعى نجوى خليق الله، وتعرف بـ”أنجي”،مقابل 2500 دولار أميركي وفق مجموعة إيصالات بينهما.

إلا أن نانسي وجهت إنذاراً قانونياً للملحن. كما كشف ميشال عويس مدير مكتب الأخير أن نانسي هي صاحبة الحق في امتلاك الأغنية، لافتاً إلى أن الوثائق التي نشرتها أنجي هي مجرد اتفاق مبدئي على بيع الأغنية التي اختار الملحن في نهاية الأمر تقديمها لنانسي.