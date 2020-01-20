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بعد استبعادها من “ذا فويس كيدز”.. فنان يتعهد بدعم هايدي محمد فنيا

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haidy mohamed

بعد الجدل الذي اثير مؤخرا بسبب عدم اختيار المشتركة المصرية ​هايدي محمد​ من ضمن فريق برنامج المواهب “​ذا فويس كيدز​” وعدم عرض فقرتها الغنائية على يوتيوب، قام والد الفنانة المصرية أشرقت الفنان المصري ​أحمد سعد السيد​ بمساندتها، كاشفا انه سيتولى تدريبها ومساعدتها.
وكتب السيد على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “الموهبه الجميله القويه التي ظلمت ولم يلتف لها بفعل فاعل
وعد مني ياهايدي مش حسيبك وساتولي تدريبك وتقديمك في المسابقات والحفلات وقصور الثقافه. بالتعاون مع صديقي المايسترو شريف عزت”.



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