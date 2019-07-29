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بعد استعراض حقيبتها الثمينة.. شاهدوا لجين عمران برسالة شديدة اللهجة لمنتقديها

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يبدو أن الإعلامية لجين عمران لا تزال تواجه بعض التعليقات المزعجة والانتقادات القاسية على صورها والإعلانات التي تقوم بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما يضطرها للرد ولو بطريقة غير مباشرة.

واختارت لجين الرد على منتقديها من خلال منشور نشرته عبر صفحتها على تطبيق انستغرام وجاء فيه ما معناه أن البعض يضيع الوقت وبيده مجهر ويبحث عن أخطاء الناس وزلاتهم، ولا يفكر في النظر إلى نفسه وأخطائه.
يأتي ذلك بعد التعليقات التي انتقدت تبزيرها في شراء حقائب اليد الغالية من الماركات العالمية وكان آخرها حقيبة يد ضخمة باللون الأبيض بتصميم بسيط من ماركة “شانيل”، ونسقت معها سابو صيفي من الماركة نفسها واللون نفسها، وتم اتهامها أن سعرهما يفوق الـ10 آلاف دولار، متسائلين عن كيفية حصولها على تلك الأموال .

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