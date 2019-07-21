بعد استقبالها بالزفة.. نانسي عجرم تشعل اجواء حفلها في جرش!

استقبال حاشد كان في انتظار النجمة اللبنانية، نانسي عجرم، لحظة وصولها مقر إقامتها في العاصمة الاردنية عمّان، السبت، استعدادا لإحيائها حفلا ضمن فعاليات مهرجان جرش.

واستقبلت نانسي عجرم بالزفة والصراخ والتزاحم الشديد، عند وصولها الفندق التي تقيم فيه بعمان، وتدافع العديد من جمهورها من أجل التقاط صورة “سيلفي” معها.

هذا وقد أحيت نانسى عجرم واحدة من أقوى حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون بالمسرح الجنوبى بالمدينة الأثرية والذي استمر مايقرب من ساعتين ونصف.

وقدمت نانسى عجرم خلال حفلها الذى حضره مايقرب من 5 آلاف شخص، عدد كبير من أغانيها القديمة والجديدة، والتى تراقص الجمهور الأردنى عليها وظل يردد “3،2،1، نانسى يا حياتى”، حيث تغنت بأغانى “بدنا نولع الجو”، و”ياطبطب”، و”أنت إيه”، و”قول تانى كدة”،و”مستنياك”، و”بتعلق فيك”، و”الحب زى الوتر”، و”ليا”.

ويتضمن برنامج مهرجان جرش، حفلات لكل من مارسيل خليفة ووائل كفوري وديانا كرزون ونداء شرارة، بالإضافة إلى محمد منير ولطفي بوشناق ومحمد عساف.