بعد اصابتها بجلطة في الرئة… شيماء العيدي: “اللهم اجعل أعضائي المتضررة بالمرض تشفع لي يوم القيامة”

كشفت محاربة السرطان الكويتية شيماء العيدي عن تعرضها لجلطة في الرئة اليسرى وذلك خلال رحلتها العلاجية في المملكة المتحدة.

ونشرت الشابة المصابة منذ سنوات بورم خبيث، مقطع فيديو لها من داخل المستشفى على “تويتر” وشرحت تطور جديد في حالتها الصحية حيث قالت: “من سنة بنفس التاريخ بنفس الدوله أصبت بجلطتين بالرئه اليسار.. واليوم يتكرر نفس الشي وصابتني جلطة رئه جديده وبنفس المكان اللهم اجعل أعضائي المتضررة بالمرض تشفع لي يوم القيامة.. ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين”، وتفاعل معها الناس بشكل واسع متمنيين لها الصبر والصحة وان تبقى قوية لمواجهة هذا المرض الخبيث.

من سنة

بنفس التاريخ

بنفس الدوله

أصبت ب جلطتين بالرئه اليسار..

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واليوم يتكرر نفس الشي

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و صابتني جلطة رئه جديده و بنفس المكان

اللهم اجعل أعضائي المتضررة بالمرض تشفع لي يوم القيامه .. ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين 😔✨ #دعواتكم_شيماءالعيدي pic.twitter.com/pQ34HpR4gt — Shayma Aleidi (@shayomaled) October 1, 2018

وكانت شيماء قد شغلت الشارع الكويتي والخليجي وصولاً إلى تداول أخبارها وقصتها في الوطن العربي عبر وسائل إعلامية مختلفة.

شيماء العيدي، أو ما باتت تعرف بمحاربة السرطان، هي فتاة كويتية، تعاطفت معها الغالبية عبر ما تنشره من تدوينات يومية بعنوان يومياتي مع السرطان عبر حسابها في تطبيق “إنستغرام”، والذي لاقى تفاعلاً كبيرًا وأصداء عالية بين متابعي السوشيال ميديا وصولًا إلى البرامج التلفزيونية والقنوات التي استضافتها لتشرح قصتها مع اعتبارها شخصية قدوة في التصدي للمرض ومحاربته والتعايش معه بتفاؤل وتقرب إلى الله تعالى والرضاء بقدرته لتشغل شيماء حيّزًا كبيرًا من اهتمام المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.