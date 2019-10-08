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بعد اعتذارها للعراقيين.. فيفي عبده ترقص على “سلامي” كاظم الساهر!

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فيفي عبده

فيفي عبده

اعتذرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده عن نشرها فيديو ظهرت فيه ترقص على أنغام أغنية عراقية في الوقت الذي كانت العراق تشهد فيه تظاهرات ضخمة.

ووجهت فيفي عبده، في فيديو جديد، التحية الى الشعب العراقي قائلة “انا بحب الشعب العراقي جدا جدا وبحب كل البلاد العربية التي تحب مصر ونا محبوبة في العراق”.

وتابعت فيفي عبده “انا لو نزلت حاجة فأنا مش قاصداها لان انا على مستوى العالم كله بتابعني فلازم اتابعهم بالمهنة التي انا بشتغلها” واضافت “صدقوني انا ما اعرفش ايه اللي حاصل وحياة ربنا”.

وبعد اعتذارها بساعات، نشرت فيفي عبده فيديو جديد ظهرت فيه وهي ترقص على اغنية “سلامي” للفنان العراقي كاظم الساهر.

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