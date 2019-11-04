بعد اعتذار طليقها.. سمية الخشاب ترد: يدفع لأحد البلطجية لترويعي وأحمد فهمي هددني

لا تزال تداعيات صدور حكم ضد الممثلة المصرية ​سمية الخشاب​ بالسجن 3 سنوات ودفع كفالة 50 ألف جنيه بتهمة إصدار شيك دون رصيد بقيمة مليون جنيه لصالح طليقها الفنان المصري أحمد سعد ومن ثم اعتذار فهمي منها تتفاعل، وفي جديد القضية فقد اشارت سمية الخشاب الى ان ما حصل غير مقبول.

وأكدت أنه غير معقول أن يكون المحامي الخاص ب​أحمد فهمي​ تصرف من تلقاء نفسه ودون علمه كما يدّعي، وقالت في تصريح لقناة العربية: “ما حدث معي هو إشارة من الله لأني كنت اقع في حيرة بشأن تنازلي عن كافة حقوقي الشرعية منه، واليوم قررت ان لا أتنازل عن أي شيء وسأحصل على جميع حقوقي بالقانون”.

واشارت الخشاب الى انها تعرضت لتهديدات وضغوطات من قبل أحمد سعد لكي تتنازل عن حقوقها بالكامل، إذ قال لها إنه سيدفع لأحد البلطجية مبلغ مليون جنيه من أجل ترويعها.