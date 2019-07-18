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بعد اعتذار ” نيكي ميناج ” عن حفل موسم جدة .. تعرف على الفنانة البديلة

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أعلنت هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن إحياء المطربة الأمريكية نجمة البوب ” جانيت جاكسون ” حفلا غنائيا في مدينة جدة ضمن حفلات ” موسم جدة ” .

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع اعتذار المغنية ” نيكي ميناج ” عن إحياء حفل هناك بعد حملة انتقادات واسعة لطبيعة المغنية الجريئة في ملابسها ومواقفها وألفاظها .

وبالإضافة إلى جانيت جاكسون يأتي أيضا للمشاركة في الحفل المغني البريطاني ” ليام باين ” وال دي جي الأمريكي ” ستيف أوكي ” ومغني الراب الشهير ” 50 سنت  ” .

وكان من المفترض أن تحيي ميناج حفل الخميس ولكنها قررت الأسبوع الماضي إلغاء الحفلة وعدلت عن المشاركة في مهرجان موسم جدة بسبب دعمها لحقوق النساء والمثليين وحرية التعبير في المملكة .

 

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