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بعد الانتقادات التي تعرضت لها.. فيديو يوثق عفوية دينا الشربيني والسبب في تعلق عمرو دياب بها

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amr diab dina elsharbiniii

بعد الانتقادات التي تعرضت لها.. فيديو يوثق عفوية دينا الشربيني والسبب في تعلق عمرو دياب بها

لا تزال الفنانة دينا الشربيني محط اهتمام الجمهور، وتركيز الصحافة العربية كبير عليها في الفترة الاخيرة.

فبعد مقاطع الفيديو التي انتشرت لها واثبتت علاقة الحب بينها وبين النجم المصري عمرو دياب وتعلقه الكبير بها، عمدت صفحات لمعجبي الاخير إلى الرد على كل منتقدي دينا، رافضين حملة التنمر التي تعرضت لها بسبب اطلالتها في مهرجان الجونة السينمائي مؤخراً.

وانتشر مقطع فيديو عفوي لدينا من الجونة وهي ترد بصراحة على اسئلة سريعة، لتؤكد انها لا تهتم باطلالتها كثيراً، وكل الموضوع لا يأخذ من وقتها اكثر من نصف ساعة.

ولفتت الى انها اختارت الفستان خلال سفرها، وهي بنفسها من تقوم بوضع المكياج.

وعند سؤالها عن محتوى حقيبتها الصغيرة، لم تتردد ولفتت الى انها تضع احمر شفاه وفيزا للبنك وهاتفها.

وعن طول كعب حذائها، ردت بصدمة وعفوية بأنها لا تفهم بهذه الامور، ورفعت قدمها بعفوية واشارت الى ان طوله نحو 4 اصابع من يدها.

وأحدث المقطع القصير ضجة كبيرة على اعتبار انها في غاية العفوية والصراحة والبراءة، لافتين الى انها من الامور الاساسية التي دفعت بالهضبة الى التعلق بها والتفكير في الارتباط منها.

ويأتي هذا المقطع مع مقاطع أخرى لدينا من حفلات النجم المصري في العديد من المناطق والدول، وبدت في غاية الاهتمام به وبراحته، وكان اخرها المقطع الذي تعطيه فيه الماء وتمسح العرق عن رقبته.

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