بعد الانتقادات التي تعرض لها عقب حفله الأخير .. شذى تدافع عن إيهاب توفيق : ” هتصرفوا إنتوا عليه “

تعرض الفنان المصري ” إيهاب توفيق ” لموجة من الهجوم والانتقادات عقب إحيائه لحفله الغنائي الأخير بعد وفاة والده بإسبوعين والذي لقى مصرعه نتيجة تعرضه لاختناق بعد اندلاع حريق بفيلا إيهاب توفيق .

مما دفع الفنانة ” شذى” إلى الخروج للدفاع عنه من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” فكتبت : ” اللي بيهاجموا إيهاب توفيق إنه نزل اشتغل خير هتصرفوا إنتوا عليه ” .

وتابعت : ” أولا والد إيهاب هو اللي اتوفى مش قريبكم أساسا والمصيبة مصيبة إيهاب لوحده ووجع إيهاب لوحده .. وبعدين اللي عايز ينتقد يروح الأول يتكفل بكل مصاريفه وأساسا الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال بعد ٣ أيام مفروض مفيش عزاء أصلا ” .

وأضافت : ” للمرة المليون كفاية تدخلات في حياة البني آدمين لمجرد إنهم مشاهير .. ويا ريت الشغل يلهي وينسي محدش في العالم يقدر ينسى أمه أو أبوه وإيهاب بقى بالذات كان بار بوالديه وتحت رجليهم ” .

واختتمت شذى كلامها قائلة : ” اهو ده اللي أخدناه من ورا ٢٥ زفت يناير طلعت أقذر ما فينا و خلت كل واحد يصدر أحكام وكل واحد قاعد متدفي في بيته عامل فيها بطل .. كفاية بقا بكبورتات تطفح الواحد متلصم وبيحاول يتأقلم مع واقع مختارهوش وانحدار في الذوق ونسبة كبيرة بقت معتقداتها وأخلاقها وقناعتها وثقافتها أساسا .. من الآخر كده دعوا الخلق للخالق ” .