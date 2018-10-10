بعد الانتقادات القاسية – دينا الشربيني تعلن عن مفاجأة سعيدة والجميع يبارك لها

نشرت الفنانة المصرية دينا الشربيني، عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة لها أعلنت من خلالها آخر المستجدات على مستوى حياتها الفنية.

وتعليقاً على الصورة التي حازت أكثر من 33 ألف إعجاب كتبت: “تم التعاقد بين مجموعة الـ mbc والنجمة دينا الشربيني على إنتاج مسلسل رمضان 2019”.

وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين وباركوا لها العمل الجديد وتمنوا لها النجاح والتوفيق.

وجاء ذلك على إثر تعرضها لموجة من الانتقادات بسبب إطلالتها في مهرجان الجونة السينمائي، ثم سفرها إلى الولايات المتحدة برفقة الفنان عمرو دياب لتمضية إجازة قصيرة.

وكانت منى ممدوح، صديقة دينا، نشرت فيديو التقط لها برفقتها خلال حضورهما فعاليات المهرجان نفسه.

وأثارت بتعليقها عليه جدلاً كبيراً، حيث أشارت إلى الارتباط بين الممثلة والنجم المصري. وكتبت: “حبيبتي يا دودو ربنا يوفقك ويسعدك إنت وعمرو وأنا فرحانة ليكي بجد ربنا عوضك عن الظلم اللي شفتيه في حياتك”.

وأضافت: “والجمال الداخلي أحلى من أي حاجة وإنت قمر وقلبك أبيض بحبك وطز في كل اللي مش عاجبه”.