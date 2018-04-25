بعد التعليقات على زوجة محمد صلاح… أمير طعيمة: ” الله حاجة تعصب و تقرف و تجيب الهم”

انتقد الشاعر والفنان أمير طعيمة الهجوم الذي شنه البعض على زوجة لاعب كرة القدم محمد صلاح نجم المنتخب المصري ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

وكتب أمير عبر حسابه على فايسبوك: “كم التعليقات علي صورة محمد صلاح وزوجته المحترمة تسبب الغثيان و القئ، استظراف وحكم علي ست أنها نكدية لمجرد أن فيه مريض نفسي التقط لها صورة وهي غير مبتسمة، ولا تدل علي أي شيء إلا اننا ما بقيناش بنحترم حد، لا اللي بيعكنن علينا ولا اللي بيفرحنا، ده غير التعليقات العنصرية والسخرية والقمرات اللي بيقيموا جمالها و بيختاروله عروسة علي كيفهم”.

وتابع: “والله حاجة تعصب و تقرف و تجيب الهم… ارتقوا عشان بجد القاع طفح مجاري مش بس ازدحم”.

وكان بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي كتبوا تعليقات غير لائقة على صورة زوجة محمد صلاح وهما في سيارته ويخرجان في جولة بها.

يذكر أن زوجة محمد صلاح هي السيدة ماجي محمد صادق التي احتفلت بزفافها منه في ديسمبر عام 2013،

ولم تظهر بعدها أبداً عبر وسائل الإعلام إلا عندما رصدتها عدسات الكاميرات برفقة زوجها في مدرجات ملعب أنفيلد الخاص بنادي ليفربول خلال مباراته أمام إيفرتون في دور الـ 64 من كأس الاتحاد الإنجليزي أوائل العام الجاري.