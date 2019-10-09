بعد التكميم.. هيا الشعيبي تسوي شفط لغلوغ وتتعرض للسخرية

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو للفنانة الكويتية هيا الشعيبي سجل لها أثناء وجودها في المستشفى أو في عيادة تجميل.

وظهرت في الفيديو مستلقية على سرير نقال وسمع صوت ممرضة أو طبيبة وهي تشير إلى أنه حان الوقت للذهاب إلى غرفة العمليات.

ولاحظ الكثير من متابعي تلك الحسابات وجود علامات على ذقنها ووجها ما يعني أن العملية تستهدف هذه المنطقة. وذكر بعضها أنها تهدف إلى شفط اللغلوغ.

واستعاد عدد من هؤلاء المقطع المصور الذي ظهرت فيه الممثلة وتحدثت من خلاله عن وجود الهنود في المتاجر الكبرى ما أدى الى اتهامها بالعنصرية.

وجاء في التعليقات الساخرة: “على أساس اللغلوغ هو المشكله بس” و”تسوي شفط حقد وعنصرية كمان” و”عندهم العمليات عادي كأنهم رايحين البقالة” و”مالها داعي العملية تنحف وبيختفي اللغلوغ”.