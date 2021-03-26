تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو للفنانة العراقية المقيمة في الكويت سعاد سلمان، كان قد سُجّل أثناء لقاء أجرته وردّت خلاله على أسئلة متابعيها، الذين أشار بعضهم إلى القرط الذي ثبّتته على أحد حاجبيها حيث أكدت أنها تضعه منذ حوالى 3 سنوات.

كذلك نفت سلمان استعدادها للخضوع لعملية جراحية في المرارة بعد تكميم المعدة. ونشر أحد الحسابات إلى جانب الفيديو صورتين قديمتين للفنانة بدت في إحداهما بالحجاب، وفي أخرى من دونه وبشعر قصير جداً.

أما ما ركزت عليه التعليقات فهو التغيير في شكلها، حيث أشار الناشطون إلى أنها بدت في الصور أكثر نحافةً مما هي عليه اليوم.

ويُشار إلى أن سعاد سلمان تعرضت في وقت سابق للتنمّر من أحد المشاهدين على الهواء حيث دعاها إلى اتباع ريجيم لخسارة الوزن، وهو ما دفعها إلى البكاء. وفي وقت لاحق أعلنت أنها خضعت لعملية تكميم وبدت في حالة سيئة حيث كشفت أنها تعاني من بعض الأعراض الجانبية السلبية.