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بعد الحجاب.. سما المصري في الحمام للحديث عن الدورة الشهرية للرجل!

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سما المصري

سما المصري

تواصل الفنانة سما المصري اثارة الجدل بأشكال مختلفة سواءا بإطلالاتها او بالمواضيع الجريئة والغريبة التي تطرحها.

فبعد ان اثارت الجدل بظهورها بالحجاب في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، امس الخميس، اعلنت سما المصري عن اطلاق قناة جديدة لها تحت عنوان “سما مع الرجال”.

وظهرت سما المصري في مقطع فيديو قصير للترويج للقناة اثناء استحمامها بشكل مثير قائلة “الراجل يجيله دورة شهرية زيه زي الست”.

وقد اثارت سما المصري الجدل بعد الظهور الاخير حيث جاءت بعض التلعيقات على الشكل التالي: “البارح بالحجاب واليوم من غير هدوم” و “فين الحجاب اه لو تدري قيمة الحجاب”.

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