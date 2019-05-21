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بعد السخرية.. شاهدوا دعوى ضد محمد رمضان بسبب “زلزال”

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Mohamed Ramadan1

ذكرت بعض التقارير الصحفية انه قد تم تقديم شكوى رسمية لمجلس النواب المصري ضد الممثل المصري ​محمد رمضان​ بعد اتهامه بـ”إهانة المجلس في مسلسل ​زلزال​” الذي يعرض حاليا ، وقد تم تقديم الشكوى من قبل المحامي أيمن محفوظ الذي اعتبر ان في احد المشاهد قام رمضان بالتحريض ضد سلطات مصرية وضد المجلس.

وقد تعرّض محمد رمضان للسخرية من متابعيه بسبب مشهد يتكرر دائما في مسلسلاته الأخيرة فطالبونه بعدم تكرار هذا المشهد مرة أخرى.

ويتضمن المشهد دائما شاب فقير يتقدم لخطبة حبيبته الغنية فيسخر منه والدها وينصحه بعدم التفكير في هذا الأمر مجددا.

وضمن أحداث مسلسل “زلزال” تقدم “محمد حربي” لخطبة حبيبته “أمل” ابنة رجل الأعمال “خليل كتخا” الذي سخر خلال المقابلة من فقر “زلزال” وعايره به.

وهو نفس المشهد الذي قدمه محمد رمضان في مسلسل “الأسطورة” عندما تقدم “ناصر الدسوقي” لخطبة حبيبته “تمارا” فيخبره والدها بفارق المستوى الاجتماعي بين العائلتين ويطلب منه أن يكون واقعيا وألا يفكر في هذا الأمر مجددا.

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