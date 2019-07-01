بعد السخرية من احد صورها.. اليسا ترد: “آخر همي”

ردت النجمة اللبنانية اليسا على التنمر الذي تعرضت له من خلال التعليقات السلبية على احدى صورها بالقول “آخر همي”.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها اليسا عبر حسابها على تويتر حيث قالت “لما حدا يتعرضلي أو يتنمر على صورة، ما تتضايقو لأنو الموضوع آخر همي وما إلو أي تأثير عليي، ويللي عم يتنمرو ويحكو ما عندن إلا عقدهن يفجروها، فا اتركوهن بعقدهن. يفشو خلقن ” مرفقة التغريدة بهاشتاغ “انا اليسا”.

لما حدا يتعرضلي أو يتنمر على صورة، ما تتضايقو لأنو الموضوع آخر همي وما إلو أي تأثير عليي، ويللي عم يتنمرو ويحكو ما عندن إلا عقدهن يفجروها، فا اتركوهن بعقدهن. يفشو خلقن 🤪 #انااليسا — Elissa (@elissakh) July 1, 2019

وكانت اليسا قد تلقت تعليقات سلبية على اخر صورة نشرتها حيث رأى العديد من الجمهور أن المرض غير شكلها، ورجح آخرون أنها لم تستخدم “فلتر سناب شات” أو “الفوتوشوب”، لذلك بدت مختلفة.