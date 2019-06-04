بعد السخرية من تسريحتها الغريبة… الهام الفضالة ترد!

نشرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة التقطت لها في يوم ميلاد ابنتها الصغرى.

وبدت بتسريحتها الغريبة التي أثارت الكثير من السخرية في وقت سابق مع انتشار فيديوهات خاصة بالمناسبة.

ويبدو أن الفنانة لم تعر الانتقادات أي اهتمام حيث أرفقت الصورة بتعليق أظهر إعجابها بخيارها.

وكتبت: “كل الشكر لخبيرة التجميل عبير علي ومصففة الشعر سمية على اللوك الفانتزي بقرقيعان وعيد ميلاد بنتي النور. تسلم ايدكم حبايبي وللجنون فنون”.

وكانت إلهام الفضالة أحدثت ضجة بعد جدل دار بينها وبين الفنانة هيا الشعيبي في المناسبة نفسها. فقد أعلنت أن الأخيرة أحرجتها بسبب إحضار أولادها الصبيان إلى الحفل وهو الأمر الذي لم يكن مسموحاً حتى للأقارب.