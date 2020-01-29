بعد الصور المتداولة.. طبيب أصالة الخاص يوضح حقيقة ارتباطه بالفنانة

نفى فادي نصر الطبيب الخاص بالفنانة السورية أصالة نصري ارتباطه بها وذلك بعد أن تداول متابعون عبر منصات مواقع التواصل أبناء دخولهما في علاقة ونشروا العديد من الصور التي تجمعهما من مناسبات مختلفة.

وقال نصر لموقع “فوشيا” إن الأخبار المتداولة مغلوطة ولا تمت للحقيقة بصلة، مؤكدًا أن أصالة تعتبر صديقة عزيزة عليه، وعلاقتهما لا تعدو كونها صداقة بحكم اهتمامه الطبي بها، ومتطلباتها التجميلية.

وأوضح الطبيب أن أصالة تثق به بشكل كبير، مطالبًا كل من يتداول شائعة ارتباطهما بالتوقف عن ذلك.

وكان عدد من الجمهور عبر السوشال ميديا قد تداولوا خبر ارتباط أصالة بطبيبها، ما أثار الكثير من التساؤلات حول طبيعة العلاقة بينهما، وذهب آخرون ليؤكدوا بأن هناك علاقة خاصة تجمع الطرفين.

وسبق وأن أكدت الفنانة السورية بأنه لا تجمعها صداقات خاصة مع أحد وأن الجميع تعدهم مقربين منها في حياتها.

وقد زاد تعليق أصالة باحتمالية وجود علاقة مع طبيبها وفق متابعين عندما كتبت عبر تويتر: “هو الفنان الدكتور الصديق اللي مسؤول عن مظهري وهو اللطيف الذي أشتكي له مما يزعجني بمرآتي، فيصالحني عليها بمنتهى النعومة والبساطة”.

وكان رد الطبيب فادي نصر على هذه الكلمات، قائلاً: “إن أهم ما يميز الفنانة أصالة أنها تمد من حولها بالقوة والإيمان بالحياة، ومن معرفتي وصداقتي بأصالة، هي من الفئة القليلة التي تشع بمحبتها للناس، وتمد من حولها بالقوة والايمان بالحياة، وأنها إنسانة مرهفة الحس وتحب الناس، وأنوثتها طاغية رغم شموخها وكبريائها”.

وكانت أصالة قد أعلنت انفصالها عن المخرج طارق العريان، وكتبت عبر حسابها على إنستغرام: “صباح الخير.. بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيّاً عن والد أبنائى (آدم وعلي)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصاً على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولن يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشكل المشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الذي أحتاجه جدا، سأبقى دائماً أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كل جهدي بأن يوازي طموحكم بي، هذا قدر من رب العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه”.