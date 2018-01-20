بعد الضجة التي اثارتها بصورها الاخيرة… رنا الابيض تنشر صور من عطلتها في دبي مع ابنها يوشع فن

مواضيع مختارة بواسطة نورث سامي

نشرت الفنانة السورية رنا الابيض صورا جديدة لها عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها برفقة ابنها يوشع أثناء قضائهما عطلتهما في احد منتجعات دبي.

يذكر أن رنا الابيض كانت قد تعرضت مؤخرا لحملة انتقادات واسعة بسبب صور ظهرت فيها بملابس جريئة بينما كانت تقف الى جانب نازحين ومشردين في دمشق.

رنا الأبيض، وبعد الانتقادات التي تعرضت لها على إثر حملتها، ردت عبر احدى الاذاعات السورية وأوضحت أنها تعمّدت الظهور بهذا الشكل من أجل لفت الأنظار، وأعادت إلى الأذهان كيف يلجأ مشاهير النساء والرجال في بعض الدول الأوروبية للتعري من أجل تسليط الضوء على قضية ما، وأضافت أنها كانت متيقنة “أن عورتها ستشد الأنظار إليها أكثر من الفقراء الذين ظهروا معها في الصور، ما حصل بالفعل”.