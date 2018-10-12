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بعد الضجة الكبيرة.. روتانا تكشف عن قرارها حول مصير أعمال إليسا

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elissa salem elhendi

بعد الضجة الكبيرة.. روتانا تكشف عن قرارها حول مصير أعمال إليسا

بعدما صدم جمهور الفنانة ​إليسا​ بسبب قرار اخفاء كل أعمالها عن يوتيوب بسبب إجرءات جديدة ستتبعها الشركة المنتجة لأعمالها “​روتانا​”، وبعدما أثار هذا الخبر ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل لاجتماعي وعرّض الشركة للعديد من الانتقادات من قبل جمهور الفنانة، رد الرئيس التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي على إحدى المعجبات اللواتي سألته إيضاح الأمور من قبلهم.

قال الهندي: “ما عم يصير شي ولا راح يصير، كل الكليبات موجودة”.

الأمر الّذي دفع بالعديد من المتابعين إلى طرح المزيد من الأسئلة حول هذا الموضوع، إلاّ أنه لم يرد، واكتفى بهذا التعليق.

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