بعد الفيديو الفاضح.. فيفي عبده: “اضحك كركر تعيش اكثر “

ردت فيفي عبده بطريقة غير مباشرة على الانتقادات اللاذعة التي تعرضت لها بعد الحركة الفاضحة التي قامت بها خلال بث مباشر مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد نشرت فيفي عبده صورة جديدة عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيها وهي تضحك وعلقت عليها: “اضحك كركر تعيش اكثر”.

وكانت فيفي عبده قد اثارت الجدل بعد انفعالها بسبب وصفها بـ “العجوز” وردها بطريقة غير متوقعة حيث انها امسكت صدرها وقالت: “هو اتعمى بعنيه مش شايف كل الانوثة دي”.

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