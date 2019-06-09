الصفحة الرئيسية فن بعد الفيديو الفاضح.. فيفي عبده: “اضحك كركر تعيش اكثر “

بعد الفيديو الفاضح.. فيفي عبده: “اضحك كركر تعيش اكثر “

بواسطة -
0 28
فيفي عبده

فيفي عبده

ردت فيفي عبده بطريقة غير مباشرة على الانتقادات اللاذعة التي تعرضت لها بعد الحركة الفاضحة التي قامت بها خلال بث مباشر مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد نشرت فيفي عبده صورة جديدة عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيها وهي تضحك وعلقت عليها: “اضحك كركر تعيش اكثر”.

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

اضحك كركر تعيش اكثر 😉

A post shared by Fifi Abdou (@fifiabdouofficial) on

 

وكانت فيفي عبده قد اثارت الجدل بعد انفعالها بسبب وصفها بـ “العجوز” وردها بطريقة غير متوقعة حيث انها امسكت صدرها  وقالت: “هو اتعمى بعنيه مش شايف كل الانوثة دي”.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.