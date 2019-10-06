بعد الكورية والعراقية .. تعرف على شبيهة شيرين عبد الوهاب الجديدة

ياليتزا أباريسيو من مواليد عام 1993 في مدينة تلاكسياكو المكسيكية وهي ممثلة مكسيكية والمعروفة عربيا بإنها شبيهة المطربة المصرية ” شرين عبد الوهاب ” .

تمكنت من الحصول على جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم ” روما ” الذي حقق نجاحا كبيرا وكان يحكي قصة عاملة منزلية من السكان الأصليين في مدينة مكسيكو في سبعينيات القرن الماضي .. وتكون بذلك أول امرأة مكسيكية من السكان الأصليين تحصل على هذه الجائزة .

كما إنها صنفت من قبل مجلة تايم الإسبوعية ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم .

ومؤخرا أعلنت ” أودري أزولاي ” المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ” اليونسكو ” تعيين ياليتزا أباريسيو سفيرة للنوايا الحسنة للسكان الأصليين .

وقالت منظمة اليونسكو أن إختيار ياليتزا جاء بسبب التزامها في محاربة العنصرية ودفاعها عن المساواة بين الجنسين وحقوق السكان الأصليين .. وكان لها دور في تعزيز تعليم الأطفال والمساعدة في جمع التبرعات لصالح المدارس في مسقط رأسها .

بالإضافة إلى كونها إحدى الشخصيات الداعمة لليوم الدولي للشعوب الأصلية لعام 2019 .. وساندت حملة ” دعونا نكافح العنصرية ” التابعة للأمم المتحدة .. وقد سخرت شهرتها لتعزيز الاحترام والكرامة وعملت مع لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها في المكسيك .