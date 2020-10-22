إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي أخبار تفيد عن إستدعاء الممثلة الأردنية من اصول فلسطينية والمقيمة في الكويت ​سوسن هارون​، بسبب مقطع فيديو لها ظهرهت فيه وهي لا ترتدي حمالة صدر،

وقد وُصف الفيديو بأنه يحتوي على إيحاءات جنسية، وتم حجزها 21 يوماً على ذمة التحقيق.

وقد تمّ الاتصال بسوسن هارون واستدعاؤها من قبل النيابة العامة، ولكن هاتفها كان مغلقاً، فتم جلبها وإحضارها من قبل رجال المباحث.

ولم يصدر عن سوسن أي تعليق على هذا الموضوع الى الآن، إلا أن المتابعين إستغربوا الأمر والحملة التي تقوم بها السلطات الكويتية ضد ملابس الفاشينيستات، تحت مظلة خدش الحياء العام والقيم، في حين أن قضية غسيل الأموال لا تزال قيد التعليق، ولم يتم الإنتهاء منها بعد.

يأتي بعد ترحيل الإعلامية اللبنانية ​سازديل ​من ​الكويت​، إثر مقطع فيديو لها وُصف بالمخل بالآداب العامة والقبض على الفاشييستا الكويتية سارة الكندري لنفس الموضوع.