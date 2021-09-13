يبدو ان الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده لم تهتم كثيرا بالبلاغ الذي تقدم به احد المحامين ضدها بتهمة “نشر الفسق والفجور” بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي ترقص بالمنشفة.

فقد نشرت فيفي عبده مقطع فيديو، عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيه وهي ترقص بفستان ازرق طويل ومكشوف الكتفين على انغام اغنية “بنت اكابر” للفنانة السورية اصالة.

وعلقت فيفي عبده على الفيديو كاتبة: “‏يا مساء الفل أغنية حبيبة قلبي الجميلة أصاله أغنية بنت أكابر بحبها وبحبكم ”.

وكان قد تقدم المحامي المصري أشرف فرحات، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد فيفي عبده متهماً إياها بنشر الفسق والفجور مستندا في بلاغه إلى ان فيديو فيفي عبده الذي ظهرت خلاله وهي ترقص بالمنشفة فقط.

وقال المحامي في بلاغه، إن الفيديو يتنافي مع الآداب العامة لقيم المجتمع المصري، مما يعد جريمة طبقا لقانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنه 2018، حيث جاء بنص المادة 25 معاقبة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية.

وأضاف فرحات في بلاغه: “لذا نلتمس من سيادتكم فحص البلاغ وإحالتها للتحقيق وتقديمها للمحاكمة). فيفي عبده من الحمام للرقص! وكانت فيفي عبده قد تجاوزت جميع الخطوط الحمراء، وأثارت غضباً واسعاً بين متابعيها إثر أداءها وصلة رقص وهي عارية تغطي جسدها بمنشفة استحمام فقط”.