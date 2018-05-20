بعد النجاح الكبير لـ “كلبش 2″… لمن وجه امير كرارة الشكر؟

وجه الممثل المصري أمير كرارة رسالة شكر لأهم شخص تسبب في نجاح الجزء الثاني من مسلسل “كلبش”.

فقد نشر كرارة عبر حسابه على انستغرام صورته مع المنتج تامر مرسي مالك شركة “سينرجي” المنتجة للمسلسل، وقوال إنه يتوجه الشكر للمنتج تامر مرسي بعد نجاح الجزء الثاني من مسلسل “كلبش”، فهو السبب وراء هذا النجاح لدعمه الكبير للعمل ولكل النجوم الذين شاركوا فيه، وتحمله للإنتاج الضخم للمسلسل ليصبح من أهم الأعمال في 2018.

الجزء الثاني من مسلسل “كلبش” يشارك فيه بجانب أمير كرارة كل من هيثم أحمد زكى وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد صلاح حسني وأشرف زكي وأحمد حلاوة، وصبحي خليل بجانب أبطال الجزء الأول ومنهم هالة فاخر ومحمود البزاوي دينا فؤاد ريم مصطفى ومحمد لطفي وريم مصطفى وضياء عبد الخالق وانتصار، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.