بعد انتشار صورهما معا.. والدة منة شلبي تكشف حقيقة ارتباط ابنتها بأحمد عز فن

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انتشرت مجموعة صور تجمع الفنانة المصرية منة شلبي بالفنان أحمد عز، ترددت الكثير من الأنباء حول وجود علاقة حب تربطهما، خاصة ظهور منة في إحدى الصور وهي تحتضن عز.

والدة منة شلبي، الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى، خرجت عن صمتها لتكشف حقيقة هذه الأنباء، حيث نفت تماما صحتها، كما عبرت عن إنزعاجها الشديد من إطلاق مثل هذه الشائعات على ابنتها.

زيزي مصطفى قالت، في تصريحات صحفية: ” كيف ترتبط ابنتي وأنا لا أعلم؟.. كثيراً ما يتعرض النجوم للشائعات. لكن لم أرَ فجاجة بهذا الشكل من قبل”.

يذكر أن هذه الصور التقطت لمنة وعز خلال تواجدهما في الطائرة سويا، اثناء توجههما لحضور حفل افتتاح مهرجان دبي.