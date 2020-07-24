رد الفنان المصري أحمد زاهر على الانتقادات الاخيرة التي وجهت له بسبب صورته مع ابنته ملك في حمام السباحة بالقول بسخرية “مساء الخير بنتي”.

كما أعرب أحمد زاهر عن انزعاجه من ظاهرة التحرش الجنسي، التي انتشرت في الآونة الأخيرة وقال خلال حواره ببرنامج Et بالعربي، أن كثير من النجوم يتلقون تعليقات مسيئة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بل وتحرش لفظي بكثير منهم، لا سيما الفنانات، موضحا أنه في حال تلقيه لأي من هذه الإساءات سيتقدم ببلاغات رسمية، مثلما فعل الفنان شريف منير.

وأبدى زاهر غضبه الشديد تجاه ما تعرض له من انتقادات، بسبب صورة نشرها مع ابنته ليلى داخل حمام السباحة، موضحا أنه ظهر محتضنا إياها بالكامل ولا يظهر منها سوى وجهها وجزء من ذراعيها، ورغم ذلك انهالت التعليقات المسيئة لهما، قائلا: “واللي يقولك ازاي تحضنها وهي بنتك! ايوا حضرتك بتفكر ازاي مش فاهم، دي بنتي طبعا هحضنها. دي بنتي”.