بعد انتقادها بسبب عرض مفاتنها… حليمة بولند تثير الجدل بوضعيتها مع هذا الرجل

ظهرت الإعلامية الكويتية حليمة بولندفي مقطع فيديو جديد لها مع أحد الأطباء. واشارت إلى أنها تعد متابعيها ببعض المفاجآت وهو ما أكده الطبيب.

إلا أن ما لفت الأنظار هي طريقة تصوير الفيديو حيث بدت المسافة بين حليمة والطبيب قصيرة جداً.

ورغم أن ذلك تم بسبب حرص كل منهما على الظهور أمام عدسة الكاميراً معاً إلا أنه أطلق موجة من التعليقات والانتقادات حيث رأى الكثيرون أن الوضعية غير مناسبة كما علقوا على طريقة نظر الطبيب إليها.

ومما كتبه هؤلاء: “والدكتور شفيه لازق فيها؟” و”يبعد شوي ماباقي شي ويبوسها” و”نظراتك يا الطيب وين؟” و”لايفوتكم نظرات الدكتور لها”.

ويذكر أن الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي شنوا في وقت سابق هجوماً على الإعلامية بسبب ظهورها في مقطع فيديو سجل أثناء جلسة تصوير أجريت لها. وظهرت وهي ترتدي فستاناً ضيقاً أظهر مفاتنها وتقوم بحركات مثيرة للجدل.