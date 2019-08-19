بعد انتقاده.. فيديو يظهر حقيقة ما جرى بين عمرو دياب وشاب اراد التقاط صورة معه على المسرح

بعد اللقطة الإنسانية التي قام بها النجم عمرو دياب خلال حفله الاخير بمجمع بالعلمين الجديدة مع شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة. حيث استدعاه على المسرح لالتقاط صورة معه، حاول البعض تشويه صورة “الهضبة” من خلال نشر مقطع فيديو مجتزأ لتعامله مع شاب اخر نجح في الصعود للحظات على المسرح بغفلة من الحراس.



ويظهر في المقطع المجتزأ سوء معاملة النجم المصري له ومهاجمته من قبل “البودي غارد”، الا انه في الحقيقة بعد وصول الشاب لعمرو دياب طلب منه الهدوء ريثما ينهي الاغنية، في الوقت الذي تنبه الحراس لوجوده وقاموا بدفعه لانزاله عن المسرح، الا ان “الهضبة” لبى طلبه وطلب منهم تركه والتقط معه الصور وعلق على قميصه الذي يشبه نقشة وموديل احد قمصان “الهضبة” في البوم “معدي الناس”، الامر الذي لفت انتباه الاخير وراح يتغزل بالشاب وبأناقته ويقول له “برافو”.

ومن المعروف ان عمرو دياب اكثر النجوم الذين يتواصلون مع جمهوره خلال الحفلات من خلال تعليقاته الطريفة وحركاته العفوية التي تحبب الناس به، وتميزه عن باقي النجوم.