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بعد انتقاد ملابس دينا الشربيني المكشوفة.. شاهدوا ماذا فعل عمرو دياب بالسعوديين!

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amr diab

لم يتمكن مجموعة من الشبان تصديق عيونهم بأنهم يرون النجم المصري عمرو دياب بالفعل، وذلك خلال مشاركته مع الفنانة دينا الشربيني في فعاليات “موسم الرياض” في المملكة العربية السعودية.

واقدم شاب على نشر مقطع فيديو على تطبيق انستغرام عبر فيه عن ذهوله لرؤية “الهضبة”، متسائلا ما اذا كان ما يراه حقيقي، نظراً لحبه الكبير للنجم المصري الذي بادر الى Jوجيه التحية للشباب والابتسام لهم رغم انشغاله بالحاضرين بقربه.
انتشر المقطع بشكل واسع على السوشيال ميديا ونال اعجاب الآلاف من المشاهدين الذين عبروا عن حبهم الكبير للنجم المصري واثنوا على تواضعه وتصرفه العفوي، الذي ينفي ما يتداوله البعض عن غروره وسوء معاملته لجمهوره.
وكان “الهضبة” حضر مع الشربيني التي تألقت بفستان اسود قصير ومكشوف الصدر، الامر الذي عرضها للكثير من الانتقادات والتعليقات القاسية لسوء اختيارها الذي لا يناسب شروط المملكة.

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