ظهر الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم لأول مرة مع زوجته الأولى ياسمين عيسى وأولادهما منذ انفصاله عن الفنانة أنغام في شهر في يوليو/ تموز 2020.

وشارك إبراهيم صورة احتفاله برأس السنة الجديدة 2021 مع أسرته فظهرت زوجته وأم أولاده ياسمين عيسى وعلق على الصورة قائلاً: “سنة ٢٠٢٠ كانت الدرس العظيم و”عام التصحيح”، ٢٠٢١ “. وأضاف الموزع الموسيقي:”عام التعويض بإذن الملك الحق، دعواتكم حبايبي .. بِسۡمِ ٱللَّهِ توكلت على ٱللَّهِ وكل سنة وأنتم طيبين وفي صحة وستر ونجاح”.

وكانا الثنائي أحمد إبراهيم والمطربة أنغام انفصلا بشكل رسمي في يوليو/تموز الماضي، وكان الزواج تم بشكل سري في 18 من فبراير 2019، وسافر الثنائي للكويت يوم 19 فبراير لحضور حفلها الذي كان مقررًا وقتها يوم الـ 21 من نفس الشهر، ضمن فعاليات “هلا فبراير”.

أما أنغام فقد ظهرت في رأس السنة بحفل غنائي في الشارقة بمسرح مدرج خورفكان، برفقة المايسترو هاني فرحات. وحضر حفل أنغام بـ الشارقة 30% من الجمهور التزاماً بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي نظراً لانتشار فيروس كورونا، حيث ظهر في بعض الدول الموجة الثانية منه. وظهرت أنغام في حفلها بإطلالة مميزة، فاختارت فستانا من اللون البني الممزوج مع اللون الأسود من مجموعة resort تصميم اللبناني ذي الشهرة العالمية زهير مراد. وبحثت شرطة الموضة عن سعر فستان أنغام في هذا الحفل ليجدوا أنه يبلغ 6150 دولارا.

وقد حظيت إطلالة أنغام الناعمة هذه بإعجاب جمهورها حيث تم تداول صوراً من الحفل أثناء غنائها ووقوفها على المسرح. وكانت المفاجأة أن أنغام قد قدّمت في الحفل للمرة الأولى أغاني من ألبومها الجديد “مزح” بعدما طرحته خلال الفترة الماضية.