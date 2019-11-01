بعد انفصاله عن شقيقتها.. حلا شيحة وأحمد فلوكس يفاجئان الجميع بما فعلاه

نشر الفنان المصري أحمد فلوكس، على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة فاجأت الكثير من المتابعين.

وظهر فيها برفقة الفنانة حلا شيحة، شقيقة طليقته هنا، مع طفليها. وأثار بذلك ضجة كبيرة في أوساط المتابعين.

وأعرب الكثير من هؤلاء عن دهشتهم بسبب هذا اللقاء وأثنى بعضهم على هذه الخطوة فيما رأى آخرون أنها تعبير عن استمرار حبه لهنا.

وحققت الصورة أكثر من 40 ألف إعجاب في وقت قصير جداً. وتعليقاً عليها كتب الممثل: “مبسوط إني شفتك النهار ده ومبسوط إني شفت خديجة القمر والوديع أحمد كانوا واحشني قوي”.

ويشار إلى أنه أعلن في مقابلة أجرتها معه “لها” في وقت سابق أن طليقته ممثلة ناجحة، معلناً عدم رفضه العمل معها في حال توفر السيناريو المناسب.

وتابع أن علاقة ود واحترام متبادل ما زالت تجمعهما رغم الطلاق الذي لا يعني برأيه وجود خلافات أو خصومة.