بعد ان شبهها بالسيارة.. سلافة معمار ترد على قصي خولي:” غير لائق أبدا”!

ردت الممثلة السورية سلافة معمار، على تعليق مواطنها الممثل قصى خولى على المقارنة بينها وبين الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، قائلة: “التشبيه غير لائق جدًا، ومن غير المقبول أبدًا فى حقى وحقى نادين نجيم أن يشبهنا بالسيارات”.

وأضافت “معمار”، خلال حوارها ببرنامج “mbc trending” المُذاع على فضائية “ام بى سى” تعليقا على ما قاله الممثل قصي خولي الذي سئل عن رأيه بها وبنادين نجيم لدى حلوله ضيفًا على برنامج “مجموعة إنسان”: “قصي كان مرتبكًا وفاجأه السؤال، وعمومًا تتّسع الساحة للجميع”.

كان الفنان قصى خولى قال من قبل إنّ سلافة تنتمي إلى مدرسة فنية تعتمد على دراسة مدتها أربع سنوات وهي تشبهه في العمل، أما نجيم فتنتمي إلى مدرسة فنيًا مختلفة تمامًا وهي اجتهدت على نفسها وأصبح لديها قاعدة جماهيرية كبيرة وهي لا تشبهه في العمل ومع ذلك وصلا في عملهما إلى نتيجة مرضية.

وأكد أنه لا واحدة منهما افضل من الأخرى، مستعينًا بماركات سيارات قوية فى تشبيههما، لافتة إلى أن كلا منهما سيارة جيدة لأنها مسألة أذواق.