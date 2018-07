بعد تأجيله..كارول سماحة تطلق كليب اغنيتها “صحابي”..بالفيديو

طرحت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ فيديو كليب أغنيتها الجديدة “​صحابي​”، من ألبومها الذي يحمل عنوان “ذكرياتي” بعد ان كان من المقرر ان يُطرح يوم الأمس الاثنين

وقد صوّرت هذا الكليب داخل بيت جدّها القديم والمهجور، في منطقة ضهور الشوير في لبنان بتوقيع المخرج داني داغر، بعد مرور 12 عامًا على تعاملهما سويًّا

U can watch now my NEW Music video #Sohabi from Zekrayati Album,

Directed by Dany Dagher.

Lyrics: Nader Andallah

Music: Tamer Ashour

Arranged by AHMED Ibrahim https://t.co/Dd3JjH1Opg

