بعد تارة فارس..ملكة جمال عراقية جديدة تتلقى تهديداً بالقتل.. “جايلك الدور”

لم يمرّ سوى بضعة أيام على قتل وصيفة جمال العراق ​تارة فارس​، وهو الحادث الذي سبقه أيضاً حادثين مماثلين لقتل اثنتان من خبيرات التّجميل العراقيّات، في ظروف غامضة، الأولى، رفيف الياسري، جرّاء تناولها جرعة دوائيّة زائدة، والثانية، رشا الحسن، بسبب خفقان في القلب.

كشفت ملكة جمال العراق لعام 2015 عارضة الأزياء والإعلامية ​شيماء قاسم​ عن تلقيها تهديدات بالقتل.

ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو مشيرة إلى تلقيها رسالة جاء فيها “جايلك الدور”.

وقالت:” هل ذنبنا أننا خرجنا على الإعلام وأصبحنا مشهورين أن يتم ذبحنا مثل الدجاج”؟

وأضافت:” عندما أفتح صفحي أجد رفيف وتارة الفارس ورشا موضوع على صورهن الشارة السوداء وأنني سألحق بهن”.

وختمت بالقول:” كل من يخرج يقول هؤلاء عاهرات اقتلوهن، وكل من يحرض على القتل دون حق فهو في جهنم وبئس المصير،وكل من ماتوا فهم شهداء غصبًا عمّن يرضى ومن لا يرضى”.