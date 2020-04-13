تنشط الفنانة السورية نسرين طافش على مواقع التواصل الاجتماعي في فترة العزل المنزلي خاصة على تطبيق تيك توك حيث تخوض عدد من التحديات.

فبعد ان شاركت في تحدى الرقص، استعرضت نسرين طافش رشاقتها بنشرها مقطع فيديو لمشاركتها في تحدي الليونة الذي يشهد رواجا في الفترة الحالية.

ويعتمد تحدي الليونة على رشاقة المشارك حيث يتم الترقيم من 1: 10 بطول الجسم، ويرفع اللاعب رجله لأعلى وكلما حقق رقمًا أعلى ‏كلما كان التحدي أنجح.

وقد استطاعت نسرين طافش تصل في هذا التحدي الى رقم الاعلى وهو عشرة.

وكانت نسرين طافش قد شاركت قبل ذلك في تحدي الرقص حيث رقصت على اغنية “savage” واستطاعت ان تحصل على اكثر من 3 مليون مشاهدة.