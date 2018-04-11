بعد تحقيقه رقما قياسيا.. فيديو ديسباسيتو يتعرض للاختراق.. وهذا ما ظهر في الفيديو

بعد مرور أربعة أيام على تسجيله رقما قياسيا جديدا وهو 5 مليار مشاهدة عبر “يوتيوب”، فوجئ المتابعون بحذف فيديو كليب أغنية “ديسباسيتو” للثنائي البورتوريكي ​لويس فونسي​ و ​دادي يانكي​.

وبدأ ذلك بعد أن قام عدد من المشاهدين بالبحث عن الفيديو عبر “يوتيوب” لتظهر لقطة من مسلسل اسباني “La casa de papel”، مما يوحي بأنه تم اختراق “يوتيوب”.



وفي لمحة صغيرة عن الأغنية التي أحدثت ضجة كبيرة منذ طرحها في العام 2017، فهي حققت نجاحات كبيرة تمثلت في إعلانها الأغنية الأكثر مشاهدة عبر”يوتيوب”، كما احتلت الأغنية أيضا المركز الأول في قائمة الأغاني الأكثر استماعا عبر تطبيقات البث الموسيقي، بالإضافة إلى تصدرها قائمة Billboard لأفضل 100 أغنية لمدة 16 اسبوعا متتاليا.