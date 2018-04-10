بعد تسريب صورتهما يداً بيد.. ملحن شهير يؤكد زواج عمرو دياب ودينا الشربيني

تؤكد كل الظروف والمعطيات المحيطة بعلاقة الفنان المصري ​عمرو دياب​ بالممثلة المصرية ​دينا الشربيني ​يوماً بعد يوماً على الكثير من الشبهات التي تحوم حولهما وخاصة حول زواجهما سراً.

وما أثار الشبهات أكثر هي الصورة الأخيرة التي سرّبت للثنائي وهما في مطار دبي، حيث بدا فيها دياب ممسكاً بيد الشربيني مما أثار جدلاً واسعاً.

وبعد إنتشار هذه الصورة علّق الملحن ​خليل مصطفى​ على الموضوع مؤكداً صحة زواجهما، حيث كتب عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التوصل الإجتماعي قائلاً:” عايز اقول كلمه على موضوع عمرو دياب ودينا الشربيني الي عامل قلق للناس كلها.. أولا الراجل مغلطش واعترف بحبه ادام الناس كلها”.

وأضاف:” ثانيا مش عيب انك تحب وتتحب اكيد هو بني ادم وعنده مشاعر، وملناش حق اننا نتدخل في مشاعر الناس انت ذات نفسك لم بتحب حد مش بتبقى عايز تسيبه مجتش على بني أدم واحد الراجل وصله الخبر وزعلان جدًا”.