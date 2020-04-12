بعد التصريحات التي أدلى بها مؤخرا الفنان ” أحمد فهمي ” عن الفنان ” محمد رمضان ” حول عدم إمكانية مشاركة الأخير في أية أعمال فنية وذلك لإنهما من مدرستين مختلفتين في الفن .

جاء رد محمد رمضان على ذلك بنشره لمقطع فيديو عبر حسابه على موقع التغريدات ” تويتر ” للقاء سابق لأحمد فهمي كان يتحدث فيه عن محمد رمضان وموهبته ليثبت تناقض تصريحات فهمي بين الماضي والحاضر .

وقال أحمد فهمي في مقطع الفيديو : ” مش محتاج إني أجامل محمد رمضان هو نجم وناجح وموهوب جدا .. فكرة بقا إن هو شبه الناس أو بيبلطج ده كلام فاضي بتاع ناس مش عايزة تبذل مجهود وتنجح ” .

وتابع : ” طب يا عم اعمل زيه ،. هل كل أعماله بتعجبني ؟ لا مش لازم كلها بس في الآخر هو راجل نجم وموهوب وحط تحتها 30 ألف خط .. أنا كنت بتكسف أطلع بعده في المعهد أمثل لأنه راجل إمكانياته كبيرة جدا ” .